Анонс мероприятий на 20 сентября
16:36, Сентябрь 18, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:18 Никому не удастся убрать флаг Арцаха. Ален Симонян
- 16:36 Анонс мероприятий на 20 сентября
- 16:20 Граждане РА разных профессий поздравили с 30-летием независимости РА в видеороликах
- 16:16 Анонс мероприятий на 19 сентября
- 15:51 За сутки в Грузии от коронавируса скончались 52 человека
- 15:48 Талибы лишили узбекский язык статуса официального языка страны. РИА Новости
- 15:36 В Полицию РА явился разыскиваемый правоохранительными органами РФ
- 15:24 Совершена кибератака террористов на финансовую систему Венесуэлы
- 14:25 В Армении 19-20 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса
- 14:18 Ален Симонян ответил на критику премирования депутатов НС по случаю Дня Независимости
- 14:04 Состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах ОМС в Гюмри
- 13:30 ОДКБ заявила о совместном бюджете в военной сфере
- 13:19 Таджикистан и Иран подписали меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве
- 12:45 Премьер-министр направил поздравительное послание президенту Чили
- 12:32 Фракция «Айастан» утверждает, что ГД отказывается организовать обсуждение ситуации в Сюнике
- 12:27 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 8 случаев заболевания
- 12:15 США назвали Францию «жизненно важным партнером»
- 11:58 Экс-посол США в Армении Джон Ордуэй - в Ереване
- 11:55 Посол Армения награжден эмиром Государства Катар высшим орденом «Аль-Ваджба»
- 11:52 В Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3
- 11:36 Возобновлены работы по пожаротушению на территории национального парка «Аревик»
- 11:36 В результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле есть раненые
- 11:30 Президент Арцаха принял исполняющего обязанности ректора ЕГУ
- 11:16 COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 1011 новых случаев
- 11:03 Армен Саркисян приглашает участников Summit of Minds на III Армянский саммит идей
16:55, 11.09.2021
Просмотрели 1115 раз Соединенные Штаты не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Посол
19:57, 16.09.2021
Просмотрели 1030 раз Москва довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями в Лачине: Захарова
16:57, 14.09.2021
Просмотрели 1007 раз Только всеобъемлющее решение может нормализовать отношения между Ереваном и Баку: ответ посольства США на заявление Баку
17:09, 15.09.2021
Просмотрели 1006 раз Азербайджан закрывает дорогу в ответ заявление Армении об отсутствии положения о “коридорах”: Пашинян
15:44, 16.09.2021
Просмотрели 964 раз Армения, Россия, Иран, Беларусь, Индия: в «Armenia Expo 2021» участвует около 200 организаций