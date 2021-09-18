Граждане РА разных профессий поздравили с 30-летием независимости РА в видеороликах

По случаю 30-летия независимости Республики Армения и по поручению Государственного комитета по подготовке и организации мероприятий были изготовлены клипы и плакаты, посвященные Дню независимости Республики Армения.

Как передает Арменпресс, в видеороликах «С моей независимой Родиной» присутствуют граждане разных профессий: строитель, водитель, библиотекарь, врач и милиционер.

Декларация независимости Армении была принята 23 августа 1990 года на первой сессии Верховного Совета Армении. Решением парламента 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из СССР и провозглашении независимого государства.

Референдум проводился в соответствии с Избирательным кодексом СССР, он проводился свободно и прозрачно. Через два дня после выборов Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования, согласно которым из 2 миллионов 163 тысяч 967 человек, имеющих право на участие в референдуме, приняли участие 2 миллиона 56 тысяч 792 человека, то есть 95,5% граждан. голосование. За независимость и самостоятельную жизнь проголосовали 2 миллиона 42 тысячи 617 человек, против - 0,46%.

Тот факт, что референдум прошел честно и прозрачно, подтвердили 117 наблюдателей из 25 стран. Республика Армения фактически провозгласила свою независимость в то время, когда распад СССР стал уже практически неудержимым процессом.