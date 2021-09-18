За сутки в Грузии от коронавируса скончались 52 человека
15:51, 18 Сентябрь, 2021
По состоянию на 18 сентября в Грузии зарегистрированы 1997 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 593 тысячи 763 человека.
В Грузии за последние сутки от коронавируса вылечились 1232 пациента.
Всего в стране заразились 558 042 человека, а умерли от инфекции 8498 человек.
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