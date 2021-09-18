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За сутки в Грузии от коронавируса скончались 52 человека

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 52 человека

По состоянию на 18 сентября  в Грузии зарегистрированы 1997 новых случаев заражения коронавирусом.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 593 тысячи 763 человека.

В Грузии за последние сутки   от коронавируса вылечились  1232 пациента. 

Всего в стране заразились 558 042 человека, а умерли от инфекции 8498 человек.


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