Талибы лишили узбекский язык статуса официального языка страны. РИА Новости

Экстремистское Движение "Талибан" издало временный закон для Афганистана, который устанавливает новую систему управления и оставляет два официальных языка вместо закрепленных ранее в законодательстве трех, документ был направлен РИА Новости источником в движении.

Как передает Арменпресс, документ передал РИА Новости источник, который считается представителем движения.

В законе под названием "Основы" указывается официальная религия Афганистана - суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также ее официальные языки - пушту и дари. Ранее в Афганистане наряду с ними имел официальный статус узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.

Согласно документу, в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции.

Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. Если при предыдущем правительстве представители Национальной ассамблеи Афганистана пользовались депутатской неприкосновенностью, то при новой власти они ее лишаются.

Отмечается, что "день обретения независимости от британцев, русских и американцев" будет объявлен праздником.