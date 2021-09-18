Совершена кибератака террористов на финансовую систему Венесуэлы

Финансовая система Венесуэлы стала мишенью крупномасштабной хакерской атаки, в результате которой была нарушена нормальная работа Banco de Venezuela.

Как передает Арменпресс, об этом заявило правительство Венесуэлы.

«Правительство Венесуэлы сообщает, что 17 сентября была совершена террористическая атака на национальную финансовую систему, а точнее - на технологическую платформу крупнейшего банка страны Banco de Venezuela», - говорится в заявлении.

Из-за кибератаки террористов клиенты не смогли осуществить никаких банковских операций. По заявлению правительства, целью атаки было уничтожение и изменение банковских данных.

Специалисты уже приступили к восстановлению системы.