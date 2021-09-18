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В Армении 19-20 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса

В Армении 19-20 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса

На территории Республики Армения во второй половине дня 18 сентября, 20, 22 сентября - в некоторых областях, а 23 сентября - в большинстве регионов, ожидаются дожди и грозы. 19 и 21 сентября осадков не ожидается. 

Ветер  ожидается юго-западный, со скоростью  5-10 м/с, во время грозы ветер усилится до скорости 15-20 м / с. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  19-20 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса. 

Во второй половине дня 18 сентября, а также 19-22 сентября в Ереване осадков не ожидается, днем 23 сентября ожидается дождь и гроза, во время грозы - усиление ветра со скоростью 15-20 м / с.


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