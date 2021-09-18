В Армении 19-20 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса

На территории Республики Армения во второй половине дня 18 сентября, 20, 22 сентября - в некоторых областях, а 23 сентября - в большинстве регионов, ожидаются дожди и грозы. 19 и 21 сентября осадков не ожидается.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 м/с, во время грозы ветер усилится до скорости 15-20 м / с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 19-20 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Во второй половине дня 18 сентября, а также 19-22 сентября в Ереване осадков не ожидается, днем 23 сентября ожидается дождь и гроза, во время грозы - усиление ветра со скоростью 15-20 м / с.