Ален Симонян ответил на критику премирования депутатов НС по случаю Дня Независимости

Спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян в беседе с журналистами в Гюмри прокомментировал критику премирования депутатов НС по случаю Дня независимости.

Как передает Арменпресс, Симонян отметил, что премии были назначены его решением и что он не боится критики, поскольку твердо уверен, что принял правильное решение.

«По случаю 30-летия Независимости все сотрудники всего госаппарата, по моей информации, получат эту выплату. Я принял решение, что эти премии также должен получить аппарат Национального Собрания и депутаты", - сказал он.

Председатель НС отметил, что слышал заявления депутатов от оппозиции о возврате премий в бюджет с дальнейшим их направлением на различные благотворительные цели.

Отвечая оппозиции, Симонян заявил, что не считает целесообразным оспаривать это решение, поскольку убежден, что оппозиция, при желании, могла найти деньги на благотворительность, не дожидаясь премий.

«Если они поищут у себя, то могут найти и другие суммы, которые надо было вернуть в бюджет гораздо раньше, и не думать об этих нескольких сотнях тысяч драмов. А если они желают что-то сделать, я уверен, они смогут это «что-то» найти, например, построить школу в приграничном селе», - сказал спикер НС Ален Симонян.