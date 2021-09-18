Состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах ОМС в Гюмри
14:04, 18 Сентябрь, 2021
В ТИК № 31 состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах органов местного самоуправления, которые пройдут 17 октября в Гюмри.
Определилось, какая сила по каким номером будет представлена в бюллетене.
Как передает Арменпресс, в розыгрыше, кроме партии «Гражданский договор», все остальные силы присутствовали и приняли участие в жеребьевке.
По результатам жеребьевки, бюллетень выборов ОМС в Гюмри будет выглядеть следующим образом:
- Блок «Айракахак» (город отцов). 2. Партия «Достойный путь» 3. РПА . 4. Партия «Гражданский договор» 5. Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение»). 6. КПА. 7. Блок «Гюмри сможет!» 8. Социальная партия «Блок Баласаняна». 9. Блок «Тасибóв» («С достоинством»). 10. Партия «Страна жизни».
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