Состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах ОМС в Гюмри

В ТИК № 31 состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах органов местного самоуправления, которые пройдут 17 октября в Гюмри.

Определилось, какая сила по каким номером будет представлена в бюллетене.

Как передает Арменпресс, в розыгрыше, кроме партии «Гражданский договор», все остальные силы присутствовали и приняли участие в жеребьевке.

По результатам жеребьевки, бюллетень выборов ОМС в Гюмри будет выглядеть следующим образом: