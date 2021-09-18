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Состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах ОМС в Гюмри

Состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах ОМС в Гюмри

В ТИК № 31 состоялась жеребьевка политических сил, участвующих в выборах органов местного самоуправления, которые пройдут 17 октября в Гюмри. 

Определилось, какая сила по каким номером будет представлена в  бюллетене. 

Как  передает Арменпресс, в розыгрыше, кроме партии «Гражданский договор», все остальные силы присутствовали и приняли участие в жеребьевке. 

По результатам жеребьевки,   бюллетень  выборов ОМС в Гюмри будет выглядеть следующим образом: 

  1. Блок «Айракахак» (город отцов). 2. Партия «Достойный путь» 3. РПА .  4. Партия «Гражданский договор» 5. Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение»).  6. КПА.  7. Блок «Гюмри сможет!»  8. Социальная  партия «Блок Баласаняна». 9. Блок «Тасибóв» («С достоинством»). 10. Партия «Страна жизни».

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