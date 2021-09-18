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Таджикистан и Иран подписали меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве

Таджикистан и Иран подписали меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве

По итогам переговоров в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Ирана Ибрагим Раиси подписали ряд документов, в том числе меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Таджикистана. 

Отмечается, что таджикская сторона приветствовала начало процесса присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества. 

Президенты также выразили озабоченность политической и военной ситуацией в соседнем Афганистане, подчеркнув, что это угроза безопасности и стабильности всего региона.


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