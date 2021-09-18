Таджикистан и Иран подписали меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве

По итогам переговоров в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Ирана Ибрагим Раиси подписали ряд документов, в том числе меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Таджикистана.

Отмечается, что таджикская сторона приветствовала начало процесса присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества.

Президенты также выразили озабоченность политической и военной ситуацией в соседнем Афганистане, подчеркнув, что это угроза безопасности и стабильности всего региона.