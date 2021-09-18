Премьер-министр направил поздравительное послание президенту Чили

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Чили Себастьяну Пиньере по случаю Дня независимости.

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Чили с Днем независимости Республики Чили.

Армения придает большое значение развитию многопрофильных отношений с Чили. Наши страны эффективно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Уверен, что благодаря совместной работе мы добьемся дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Чили на благо наших дружественных стран и народов.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”, - как передает Арменпресс, говорится в официальном сообщении.