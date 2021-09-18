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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 8 случаев заболевания

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 8 случаев заболевания

17 сентября в Арцахе проведено 62 теста, по результатам которых зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время 23 инфицированных человека проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 5 пациентов как тяжелое, а  пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому. 

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса обследованы 12 тысяч 651 гражданин, у 1112 из которых зарегистрирован положительный результат теста.

 «Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше. 

  Необходимо побороть коронавирусную инфекцию путем вакцинации, чтобы сохранить здоровье - ваше и ваших близких. Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях», -  говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики.


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