COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 8 случаев заболевания

17 сентября в Арцахе проведено 62 теста, по результатам которых зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время 23 инфицированных человека проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 5 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса обследованы 12 тысяч 651 гражданин, у 1112 из которых зарегистрирован положительный результат теста.

«Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Необходимо побороть коронавирусную инфекцию путем вакцинации, чтобы сохранить здоровье - ваше и ваших близких. Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики.