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США назвали Францию ​​«жизненно важным партнером»

США назвали Францию ​​«жизненно важным партнером»

США считают Францию «жизненно важным партнером» и находятся в тесном контакте с французской стороной. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на фоне решения Франции вызвать своего посла в Париж для консультаций. 

«Мы находимся в тесном контакте с нашими французскими союзниками, мы понимаем их позицию, мы знаем о планах вызвать посла в Париж для консультаций», - сказал Прайс в ответ на запрос ТАСС. 

«Франция - жизненно важный партнер, наш давний союзник, мы придаем большое значение нашим отношениям.   Трансатлантический союз на протяжении более чем семи десятилетий способствовал безопасности, стабильности и процветанию в мире, наша приверженность этим связям и нашей совместной работе непоколебима. Мы надеемся продолжить обсуждения этого вопроса на высоком уровне в ближайшие дни, в том числе на ГА ООН на следующей неделе, в русле нашего тесного двустороннего партнерства и приверженности сотрудничеству по целому спектру вопросов", - добавил Прайс.  

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал такое поведение между союзниками "недопустимым".


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