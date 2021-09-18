Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Экс-посол США в Армении Джон Ордуэй - в Ереване

Экс-посол США в Армении Джон Ордуэй - в Ереване

Бывший посол США в Армении Джон Малкольм Ордуэй, возглавлявший посольство в 2001-2004 годах, в настоящее время находится в Ереване.   

«Отрадно, что он находится здесь, когда Армения отмечает 30-летие своей независимости, и когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений с Арменией.  Посол Ордуэй хочет на месте увидеть плоды трех десятилетий партнерства, пообщаться с бывшими коллегами и давними друзьями», - говорится в заявлении посольства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]