В Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в американском штате Калифорния.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение находился на глубине 11,9 км.

Подземные толчки почувствовали жители Лос-Анджелеса и близлежащих городов. Сообщений о травмах или повреждениях не поступало.