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В Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3

В Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в американском штате Калифорния. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США. 

Эпицентр землетрясение  находился на глубине 11,9 км. 

Подземные толчки почувствовали жители Лос-Анджелеса и близлежащих городов. Сообщений о травмах или повреждениях не поступало.


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