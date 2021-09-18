Возобновлены работы по пожаротушению на территории национального парка «Аревик»

18 сентября на территории национального парка «Аревик» возобновились работы по пожаротушению.

Как передает Арменпресс, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что в тушении пожаров принимают участие 86 спасателей, 12 сотрудников ГНКО Биосферныйо заповедник "Зангезур".

Ранее из МЧС сообщали, что 15 сентября в 13:34 часов в Сюникское областное управление Национального кризисного центра поступила информация о том, что на территории национального парка «Аревик» наблюдается задымление. На место выехали оперативные группы пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления МЧС.

Из-за темноты и непроходимости дороги работа была временно остановлена․ На месте установили дежурство 5 сотрудников национального парка «Аревик». На следующий день пожаротушение продолжалось, но вечером было временно приостановлено из-за темноты.