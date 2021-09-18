Президент Арцаха принял исполняющего обязанности ректора ЕГУ

18 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял исполняющего обязанности ректора Ереванского государственного университета Ованнеса Ованнисяна.

Как передает Арменпресс, обсуждались вопросы развития сотрудничества в вузовской сфере. Президент Арцаха также приветствовал инициативу ЕГУ об участии в проекте «100 домов в Арцахе», реализуемом совместно с Фондом Общественного телевидения Армении и Фондом «Жить в Арцахе» на административной территории общины Дахрав Аскеранского района, что позволит предоставить жилье перемещенным семьям.

Поблагодарив за теплый прием, Ованнес Ованнисян отметил, что Ереванский государственный университет готовится реализовывать новые программы с Арцахским государственным университетом, и идея участия в проекте «100 домов в Арцахе» прежде всего символизирует единство армянского народа, и альтернативы Арцаху быть армянским нет.