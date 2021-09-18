Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Президент Арцаха принял исполняющего обязанности ректора ЕГУ

Президент Арцаха принял исполняющего обязанности ректора ЕГУ

18 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял исполняющего обязанности ректора Ереванского государственного университета Ованнеса Ованнисяна.

Как  передает Арменпресс, обсуждались вопросы развития сотрудничества в вузовской сфере. Президент Арцаха также приветствовал инициативу ЕГУ об  участии в проекте «100 домов в Арцахе», реализуемом совместно с Фондом Общественного телевидения Армении и Фондом «Жить в Арцахе» на административной территории общины Дахрав Аскеранского района, что позволит предоставить   жилье перемещенным семьям.  

Поблагодарив за теплый прием, Ованнес Ованнисян отметил, что Ереванский государственный университет готовится  реализовывать новые программы с Арцахским государственным университетом, и идея участия в проекте «100 домов в Арцахе»  прежде всего  символизирует единство армянского народа, и альтернативы Арцаху быть армянским нет.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]