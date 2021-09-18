COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 1011 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 18 сентября, в Армении подтверждено 1011 новых случаев заболевания коронавирусом, 569 граждан выздоровели, 16 умерли.

В Армении за один день было проведено 7018 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 646 018.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего в республике подтверждено 253 093 случая заболевания коронавирусом, из которых 235 599 человек вылечены и 5 117 умерли. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 11190 человек.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1187.