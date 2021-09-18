Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 1011 новых случаев

COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 1011 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 18 сентября, в Армении подтверждено 1011 новых случаев заболевания коронавирусом, 569 граждан выздоровели, 16 умерли. 

В Армении за один день было проведено 7018 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 646 018. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

Всего в республике подтверждено 253 093 случая заболевания коронавирусом, из которых 235 599 человек вылечены и 5 117 умерли. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 11190 человек. 

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1187.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]