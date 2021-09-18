Армен Саркисян приглашает участников Summit of Minds на III Армянский саммит идей

Находящийся во Франции с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян принял участие в открытии ежегодного «Саммита идей» (Summit of Minds) в Шамони и выступил в качестве основного докладчика.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Саммит собрал под одной крышей действующих и бывших государственных деятелей и политиков, представителей известных аналитических центров, всемирно известных компаний в области высоких технологий, ученых, аналитиков, бизнесменов и владельцев предприятий.

Основными темами обсуждения на Summit of Minds в течение двух дней стали ключевые макроэкономические вопросы - экономика, геополитика, общество, окружающая среда и технологии, их развитие в ближайшие годы и возможное влияние на инвестиционные и бизнес-решения.

Во время тематических дискуссий спикеры и участники представляют свой опыт, мысли и идеи о вызовах и проблемах современного мира, а в этом контексте – о мужестве и решительности в их различных проявлениях.

Третий Армянский саммит идей намечен на 23-24 октября в Дилижане. Президент Саркисян пригласил участников дискуссий в Шамони на это мероприятие в Армении, которое сегодня стало своеобразным армянским брендом. Саммит - это уникальная возможность представить потенциал Армении, развивать новые направления сотрудничества, налаживать деловые связи.