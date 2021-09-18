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Армен Саркисян приглашает участников Summit of Minds на III Армянский саммит идей

Армен Саркисян приглашает участников Summit of Minds на III Армянский саммит идей

Находящийся во Франции с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян принял участие в открытии ежегодного «Саммита идей» (Summit of Minds) в Шамони и выступил в качестве основного докладчика. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

Саммит собрал под одной крышей действующих и бывших государственных  деятелей и политиков, представителей известных аналитических центров,   всемирно известных компаний в области высоких технологий, ученых, аналитиков, бизнесменов и владельцев предприятий. 

Основными темами обсуждения на Summit of Minds  в течение двух дней   стали  ключевые макроэкономические вопросы - экономика, геополитика, общество, окружающая среда и технологии, их развитие в ближайшие годы и возможное влияние на инвестиционные и бизнес-решения. 

Во время тематических дискуссий спикеры и участники представляют свой опыт, мысли и идеи о вызовах и проблемах современного мира, а в этом контексте – о мужестве и  решительности в их различных проявлениях. 

Третий Армянский саммит идей намечен на 23-24 октября в Дилижане. Президент Саркисян пригласил участников дискуссий в Шамони на это мероприятие в Армении, которое сегодня стало своеобразным  армянским брендом. Саммит - это уникальная возможность представить потенциал Армении, развивать новые направления сотрудничества, налаживать деловые связи.


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