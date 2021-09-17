СНБ Арцаха опровергает слухи о нахождении в Арцахе азербайджанцев с иранскими паспортами

Слухи о нахождении в Арцахе азербайджанцев с иранскими паспортами не соответствует действительности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Служба национальной безопасности Республики Арцах.

«В армянских и арцахских СМИ муссируются слухи о том, что в строительные работы в Арцахе вовлечены лица с иранскими паспортами, которые могут быть азербайджанцами. Информируем, что эти подозрения не соответствуют действительности. Как и прежде, так и сейчас иностранные граждане вовлекаются и продолжают участвовать в различных профессиональных и непрофессиональных работах в Республике Арцах, в том числе строительных, нелогично представить это как необычное явление», - отметили в СНБ.

Сообщается также, что в каждом таком случае Служба национальной безопасности Арцаха в рамках функций, установленных законом «Об органах национальной безопасности», и в сотрудничестве с армянскими коллегами принимает необходимые меры для выявления сотрудников иностранных спецслужб .