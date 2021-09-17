Время в Ереване: 11:07:36,   17 Сентябрь

Поисковые операции в Арцахе уже второй день подряд не дали результатов

Поисковые операции в Арцахе уже второй день подряд не дали результатов

Поисковые операции, проведенные в неподконтрольных Арцаху районах, уже второй день подряд не дают результатов. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]