Поисковые операции в Арцахе уже второй день подряд не дали результатов
Поисковые операции, проведенные в неподконтрольных Арцаху районах, уже второй день подряд не дают результатов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 20:15 Поисковые операции в Арцахе уже второй день подряд не дали результатов
- 19:32 Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ
- 19:22 Названы самые опасные в период пандемии страны для туристов
- 19:11 В Украине состоялось освящение армянского хачкара
- 19:03 Предстоящие на 18 сентября мероприятия
- 19:00 В рамках крупномасштабных учений проведены операции по наступательному бою разведгрупп
- 18:50 Вице-премьер рассказал о работе по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе
- 18:33 В Армении мало призывов со стороны врачей о необходимости вакцинации против коронавируса
- 17:28 CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-09-21
- 17:23 Азиатские индексы - 17-09-21
- 17:14 Главы МИД Армении и Франции обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта
- 16:41 В селе Гукасаван открылся специализированный центр ИТ
- 16:26 На саммите ШОС подписана Душанбинская декларация
- 16:09 В клубе «Ван» два новых игрока
- 15:50 Филипп Киркоров прибыл в Ереван
- 15:49 Армянские фигуристы примут участие в рейтинговом турнире ОИ
- 15:47 Военнослужащий АО Арцаха получил ранение: Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня
- 15:46 Книжный магазин и кафе под одной крышей: в Ереване открылся Дом русской книги
- 15:44 В шести регионах РФ дистанционно проголосовали 35-50% записавшихся избирателей
- 15:22 Использование террористических формирований в военно-политических целях неприемлемо: Пашинян
- 15:09 Все дороги должны полноценно использоваться: вице-премьер
- 15:01 Генсек ООН призвал к взаимодействию с "Талибаном"
- 14:46 США ввели санкции в отношении пяти иностранцев, среди которых и граждане Турции
- 14:36 Министерство образования, науки, культуры и спорта и НОК Армении расширят сотрудничество
19:47, 10.09.2021
Просмотрели 1964 раз В своем вандализме азербайджанцы очень похожи на турок и исламистских террористов: российский эксперт
16:55, 11.09.2021
Просмотрели 1087 раз Соединенные Штаты не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Посол
18:46, 10.09.2021
Просмотрели 1027 раз Состоялась церемония принесения клятвы членами правительства Армении
16:57, 14.09.2021
Просмотрели 974 раз Только всеобъемлющее решение может нормализовать отношения между Ереваном и Баку: ответ посольства США на заявление Баку
17:09, 15.09.2021
Просмотрели 950 раз Азербайджан закрывает дорогу в ответ заявление Армении об отсутствии положения о “коридорах”: Пашинян