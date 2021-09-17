Поисковые операции в Арцахе уже второй день подряд не дали результатов

Поисковые операции, проведенные в неподконтрольных Арцаху районах, уже второй день подряд не дают результатов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.