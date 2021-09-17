Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".

"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал он.

Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.