Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ
19:32, 17 Сентябрь, 2021
Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава государства призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию".
"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал он.
Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.
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