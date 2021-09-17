В Украине состоялось освящение армянского хачкара

В Мариуполе (Донецкая область Украины) 17 сентября состоялась церемония открытия и освящения памятного армянского хачкара (креста-камня), посвященного невинным жертвам украинского и армянского народов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, освящение хачкара провел отец Юсик Нуриджанян.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян и представитель Союза армян Украины в Донецкой области Рубен Макарян, представители местной власти, духовенство, а также гости из армянских общин.

Как отметил, заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян, к сожалению, даже в 21 веке не удается избежать невинных жертв в результате конфликтов.