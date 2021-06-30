Предстоящие на 18 сентября мероприятия
19:03, Сентябрь 17, 2021
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- 19:11 В Украине состоялось освящение армянского хачкара
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