В рамках крупномасштабных учений проведены операции по наступательному бою разведгрупп
19:00, 17 Сентябрь, 2021
В рамках крупномасштабных военных учений подразделений специального назначения ВС Армении 17 сентября проведены операции по наступательному бою разведывательных групп.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, личный состав умелыми и гармоничными действиями уничтожил огневые точки и важные объекты условного противника, нанеся большие потери в живой силе и, перейдя в тыл противника, создал благоприятные условия для действий своих подразделений.
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