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В рамках крупномасштабных учений проведены операции по наступательному бою разведгрупп

В рамках крупномасштабных учений проведены операции по наступательному бою разведгрупп

В рамках крупномасштабных военных учений подразделений специального назначения ВС Армении 17 сентября проведены операции по наступательному бою разведывательных групп.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, личный состав умелыми и гармоничными действиями уничтожил огневые точки и важные объекты условного противника, нанеся большие потери в живой силе и, перейдя в тыл противника, создал благоприятные условия для действий своих подразделений.


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