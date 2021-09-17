В рамках крупномасштабных учений проведены операции по наступательному бою разведгрупп

В рамках крупномасштабных военных учений подразделений специального назначения ВС Армении 17 сентября проведены операции по наступательному бою разведывательных групп.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, личный состав умелыми и гармоничными действиями уничтожил огневые точки и важные объекты условного противника, нанеся большие потери в живой силе и, перейдя в тыл противника, создал благоприятные условия для действий своих подразделений.