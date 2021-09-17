Азиатские индексы - 17-09-21
ТОКИО, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.58% и составил 30500.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 2100.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.19% и составил 3613.97 пункта, а HANG SENG вырос на 1.03% и составил 24920.76 пункта.
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