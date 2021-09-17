Главы МИД Армении и Франции обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение продолжительным развитием армяно-французских привилегированных отношений, подтвердили свою заинтересованность в расширении многопрофильного сотрудничества. Достигнута договоренность более детально обсудить перспективы активизации сотрудничества в сфере экономики в ближайшем будущем, в том числе за счет реализации новых программ развития в Армении.

Министры иностранных дел коснулись нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Арарат Мирзоян отметил, что Армения и армянский народ высоко оценивают позицию и шаги правительства и парламента Франции, проявленные в дни агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха и в последующий период.

Стороны также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, возникшим в результате 44-дневной войны, в этом контексте подчеркнув важность немедленной репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.

Была затронута ситуация, сложившаяся вследствие проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Подчеркнута необходимость приложить усилия для деэскалации и стабилизации ситуации.

Министр Арарат Мирзоян также поблагодарил французскую сторону за постоянную поддержку в борьбе с COVID-19.