В селе Гукасаван открылся специализированный центр ИТ

В Армении в селе Гукасаван 16 сентября в рамках программы Японии «Грантовое содействие программам безопасности человека» состоялась церемония открытия профессионального центра информационных технологий. Стоимость проекта - $ 88 078.

Как сообщает «Арменпресс» в церемонии приняли участие посол Японии в Армении Масанори Фукусима, заместитель губернатора Арарата Георгий Симонян, глава Гукасавана Ара Варданян, основатель Армянской школы лидерства Самвел Мовсисян, ответственные профессионального центра Рузанна Агаронян, Рузан Хачатрян, директора средних школ из близлежащих населенных пунктов и будущие воспитанники ИТ-центра.

Отмечается, что цель программы - обеспечить профессиональную подготовку около 3 000 молодых людей, живущих в условиях высокого уровня бедности и безработицы в близлежащих населенных пунктах села Гукасаван, путем создания в селе профессионального центра, ориентированного на информационные технологии. Правительство Японии помогло построить здание и оснастить его ИТ-оборудованием. Проект реализован совместно с Армянской школой лидерства. Идею программы разработала Школа лидерства.

Посла Фукусиму воспитанники центра встретили традиционным хлебом и солью.

Посол говорил по-армянски, отметив, что Армения богата человеческими ресурсами, сегодняшние учащиеся смогут получить качественное образование и стать блестящими IT-специалистами.

Выступили и ответственные работники центра, отметив, что это долгожданный исторический день, поскольку эта программа даст прекрасную возможность для будущего молодежи, будет способствовать развитию сектора информационных технологий в Араратской области.