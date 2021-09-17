На саммите ШОС подписана Душанбинская декларация

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Душанбинскую декларацию․ Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.

В документе, принятом к 20-летию с момента образования объединения, лидеры ШОС высказались за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, указав, что страна должна быть нейтральной, единой и демократической.

Кроме того, в ШОС выступили за создание в Исламской республике коалиционного правительства с участием всех этнических, религиозных и политических групп.

На саммите также приняли документ, предусматривающий начало процедуры вступления в организацию Ирана.

Президент России Владимир Путин, участвующий в работе саммита по видеосвязи, заявил, что присоединение Исламской республики к ШОС повысит авторитет организации.

В настоящее время странами-членами ШОС являются Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Пакистан, Индия. Афганистан, Белоруссия и Монголия являются государствами-наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – партнерами.