В клубе «Ван» два новых игрока

В чаренцаванском футбольном клубе «Ван» два новых игрока.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. К команде присоединились Паскаль Чиди Болу, нападающий клуба «Хор Факан», выступающего в Про Лиге ОАЭ, и полузащитник Норик Мкртчян, воспитанник ЦСКА.

Турнирную таблицу Высшей футбольной лиги Армении возглавляет «Арарат-Армения». У ереванского клуба 18 очков. На втором месте «Арарат» с 15 очками, на третьем - «Севан» с 13 очками. 4-й - «Пюник» с 10 очками, 5-й - «Урарту» с 9 очками, 6-й - «Ван» с 7, 7-й - «Нораванк» с 4, 8-й «Ноа» с 4 баллами. У Алашкерта всего одно очко, у ЦСКА очков нет.

Матчи 7-го тура чемпионата состоится 20, 21, 22 и 23 сентября. Встретятся пары: «Алашкерт» - «Нораванк», ЦСКА - «Арарат», «Ван» - «Ноа», «Арарат-Армения» - «Урарту», «Пюник» - «Севан».