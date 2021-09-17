Армянские фигуристы примут участие в рейтинговом турнире ОИ

Члены сборной Армении по фигурному катанию примут участие в рейтинговом олимпийском турнире.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. В немецком городе Оберстдорф 22 сентября пройдет рейтинговый для зимних Олимпийских игр Пекине - 2022 турнир по фигурному катанию.

Среди участников будут и представители Армении: Анастасия Галустян, Славик Айрапетян и танцевальная пара Тина Карапетян - Симон Сенекал.

Для участия в Олимпиаде Пекина, в турнире Оберстдорфа мужчины в одиночном разряде должны быть не ниже седьмого места, женщины - пятого, а танцевальные пары - четвертого.

Турнир Nebelhorn Trophy в календаре Международной федерации с 1969 года. Ежегодный смотр проводится Федерацией фигурного катания Германии в Оберстдорфе, в Баварии. Этими соревнованиями, по традиции, начинается сезон фигурного катания.