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Филипп Киркоров прибыл в Ереван

Филипп Киркоров прибыл в Ереван

ЕРЕВАН, 17 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров прибыл в Ереван. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил в «Инстаграм».

«Едем в Ереван, встречай нас, Ереван», - говорит певец и добавляет, что поводов для беспокойства нет, не будет.



Киркорова в аэропорту «Звартноц» встретил победитель «Новой волны 2021» Саро Геворгян.

По данным СМИ, Киркоров находится в Ереване для участия в церемонии дня рождения владельца гостиницы "Двин", бизнесмена Артака Товмасяна.


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