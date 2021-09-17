Филипп Киркоров прибыл в Ереван
15:50, 17 Сентябрь, 2021
ЕРЕВАН, 17 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров прибыл в Ереван. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил в «Инстаграм».
«Едем в Ереван, встречай нас, Ереван», - говорит певец и добавляет, что поводов для беспокойства нет, не будет.
Киркорова в аэропорту «Звартноц» встретил победитель «Новой волны 2021» Саро Геворгян.
По данным СМИ, Киркоров находится в Ереване для участия в церемонии дня рождения владельца гостиницы "Двин", бизнесмена Артака Товмасяна.
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