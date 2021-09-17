Книжный магазин и кафе под одной крышей: в Ереване открылся Дом русской книги

В Ереване состоялась церемония открытия Дома русской книги.

Как сообщает «Арменпресс», в мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, ректор Армяно-Российского (Славянского) университета Армен Дарбинян, координатор Дома русской книги Павел Авагян и другие.

Павел Авагян, руководитель Армянского офиса евразийских исследований и координатор Дом русской книги, заявил журналистам, что Русский дом книги - это не просто книжный магазин, а многофункциональный центр.

«Такие центры давно существуют в нескольких странах СНГ, теперь он будет и в Ереване. График работы здесь будет таким, что люди смогли вечером зайти в кафе, взять свою любимую книгу и полистать ее в этой теплой обстановке. При желании наши посетители смогут покупать здесь книги», - сказал Авагян, добавив, что в центре будут организованы презентации книг.

Сейчас в центре 2 500 книг, большинство из которых на русском языке, а через два дня он будет укомплектован и армянскими книгами. В Доме русской книги представлены переводы книг известных писателей, книги современных российских писателей, книги по истории и философии, а также и специальная литература.

Дмитрий Вольвач подчеркнул, что российско-армянские отношения имеют основ многовековой дружбы.

«Эти отношения с каждым годом все более укрепляются, сотрудничество в разных сферах все больше расширяется. В России проживает 1,7 миллиона армян, более 1 миллиона из которых - граждане России. Наши страны и народы связаны историей», - сказал Вольвач. Он также отметил, что в Армении есть филиалы ведущих российских вузов: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института Плеханова, а также совместный Армяно-Российский (Славянский) университет.

Ректор Армяно-Российского (Славянского) университета Армен Дарбинян отметил, что русский язык - это язык науки, знаний и высоких ценностей.

«Мы хотим, чтобы Дом русской книги процветал, чтобы распространял добро и свет среди людей», - сказал Армен Дарбинян. Он подарил центру книгу по истории России.

Дом русской книги открылся при содействии мецената Мгера Аветисяна.

Дом русской книги в Ереване - негосударственный культурный центр, созданный усилиями армянских и российских благотворителей и неправительственных организаций.