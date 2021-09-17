Все дороги должны полноценно использоваться: вице-премьер

Правительство со всей интенсивностью работает над решением проблем, связанных с участком межгосударственной дороги Горис-Капан, а также над улучшением объездной дороги через Татев и поиском альтернативных решений.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил вице-премьер Мгер Григорян, имея в воду проблемы с иранскими грузовиками при проезде по дорогам, контролируемым Азербайджаном.

«Сейчас мы интенсивно работаем в обоих направлениях, как с точки зрения решения проблемы, так и с точки зрения поиска альтернативных решений. Я думаю, что работа в обоих направлениях будет интенсивно продолжена, со временем мы найдем решение этой проблемы. Если мы найдем альтернативное инфраструктурное решение, это, конечно, будет очень хорошим решением, потому что оно уравновесит ситуацию», - сказал Мгер Григорян.

По словам вице-премьера, инфраструктурное решение Сюникских дорог предполагает снижение и других рисков безопасности, а также технические решения, которые дорожное движение сделают безопаснее, пока окончательно будут решены и все остальные проблемы.

«Все дороги должны быть в исправности. Это наше желание и наша цель», - подчеркнул вице-премьер Мгер Григорян.

12 сентября Служба национальной безопасности Республики Армения сообщила, что возле одного из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов в районе поселка Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан Полиция Азербайджанской Республики проверяет водителей грузовых автомобилей с иранскими номерными знаками и документы на грузы. Стало известно, что азербайджанцы с водителей иранских грузовиков даже взимают деньги. В связи с инцидентом посольство Ирана в Армении заявило, что устранение этих проблем на повестке дня Ирана. Согласно заявлению, Иран в последние месяцы внимательно следит за развитием событий в Южно-Кавказском регионе. Он будет последователен в вопросах упрощения торговли с соседними странами, в том числе и с Арменией.

Проблемы на межгосударственной дороге Сюникской области обострились в конце августа, когда азербайджанские Вооруженные силы перекрыли участки Кармракар-Шурнух и Горис-Воротан дороги Капан-Горис, перешедшей после войны под их контроль.