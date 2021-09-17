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США ввели санкции в отношении пяти иностранцев, среди которых и граждане Турции

США ввели санкции в отношении пяти иностранцев, среди которых и граждане Турции

США ввели санкции против пяти иностранных граждан, трое из которых - граждане Турции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает BBC.

Санкции введены в рамках операций по ликвидации финансовых источников террористической группировки «Аль-Каида».


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