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Министерство образования, науки, культуры и спорта и НОК Армении расширят сотрудничество

Министерство образования, науки, культуры и спорта и НОК Армении расширят сотрудничество

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА и Национальный олимпийский комитет Армении расширят сотрудничество.

Как сообщает «Арменпресс», министр НОКС РА Ваграм Думанян встретился с президентом Национального олимпийского комитета Гагиком Царукяном. В результате обсуждений решено было активнее сотрудничать в ряде сфер развития спорта, акцент будет сделан и на спортивных школах.

«Олимпийский комитет и министерство должны формат сотрудничества. Нам нужно больше развивать спорт. Гагик Царукян и Национальный олимпийский комитет Армении выразили готовность содействовать в этом вопросе», - сказал Ваграм Думанян.

Встрече прошла в Олимпаване, где министр осмотрел всё, ознакомился с условиями, созданными для спортсменов.


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