Армен Саргсян представил руководителям ряда компаний экономические и инвестиционные возможности Армении

Вечером 16 сентября президент Армении Армен Саргсян, находящийся в Шамони для участия в «Саммите мыслей», провел рабочую встречу с участием руководителей более двух десятков известных международных компаний, фондов и организаций, включая Google, Cargill, Nestlé, Revolution, Highgate, OneRagtime и др.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента РА, отметив, что встреча является исключительной возможностью представить экономический потенциал Армении, ее сферы с серьезным потенциалом развития и направления, представляющие интерес для сотрудничества. В своем выступлении президент Армении коснулся бизнес среды Армении, ее привлекательных для инвестиций сфер и инвестиционных возможностей.

Говоря о трудностях и вызовах, вызванных пандемией и войной, президент Саргсян, отметил, что нужно уметь находить правильные выходы из сложившейся ситуации, создавать условия для экономического развития. Он обозначил наиболее перспективные и серьезные возможности для развития.

Отвечая на вопросы бизнесменов, президент представил свое видение будущего сильной Армении, для достижения которого должно быть использовано самое большое преимущество армянского народа - человеческие ресурсы, служащие развитию страны, всему потенциалу Армении и армянства.

В качестве одного из потенциальных конкурентных преимуществ нашей страны Армен Саргсян подчеркнул ее роль моста между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, что открывает новые серьезные возможности для иностранных бизнесменов и инвесторов. Он отметил, что готов максимально содействовать компаниям и бизнесменам, заинтересованным в сотрудничестве с Арменией.

Президент Республики Армения пригласил всех присутствующих принять участие в третьем «Армянском саммите мыслей», который пройдет 23-24 октября в Армении, в Дилижане.