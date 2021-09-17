Национальное собрание Армении присоединяется к проекту «100 домов в Арцахе»

Из средств, выделенных государством, Национальное собрание 10 миллионов драмов решило выделить на проект «100 домов в Арцахе», совместно реализуемый Общественным телевидением и Фондом «Жить Арцаху». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью НС Армении.

Один из домов, предназначенных для перемещенных вследствие войны жителей Арцаха, будет построен на деньги, выделенные Национальным собранием.