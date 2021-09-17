Смертность в Грузии опережает рождаемость – новая статистика

В Грузии с начала года зафиксирован отрицательный показатель естественного прироста населения, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

Согласно предварительным данным ведомства, с января по июнь в Грузии родилось 21 839 детей, тогда как за тот же период скончалось 25 821 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik․

Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарии и Квемо Картли.

По рождаемости в стране лидирует Тбилиси, где родились 7 101 ребенок. На втором месте по рождаемости регион Имерети (2 769 детей), на третьем Аджария (2 556).

Меньше всего детей родились в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 123 ребенка, Мцхета-Мтианети – 506 и Гурии – 521.

Что касается смертности, и здесь лидирует столица. За отчетный период в Тбилиси скончалось 7 776 человек. На втором месте Имерети – 4 286 человек, а на третьем Самегрело - Земо Сванети, где показатель смертности составляет 2 501.

Кроме того, по данным "Сакстата", за полгода было зарегистрировано 9 163 брака и 4 675 разводов.

С января по июнь больше всех отношения узаконили в Тбилиси – 2,5 тысячи пар, впрочем, и числа разводов на столицу приходится больше – 1,7 тысячи.