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«Айпост» и мэрия Еревана объявляют о новом виде сотрудничества

«Айпост» и мэрия Еревана объявляют о новом виде сотрудничества

«Айпост» и мэрия Еревана в сотрудничестве предлагают  жителям столицы новую услугу. Как передает «Арменпресс», «Айпост» сообщает, что новая услуга позволит в отделении почты более удобным и доступным способом информировать клиентов о земельном налоге, налоге на имущество, долгах за вывоз мусора за все года в любом отделении почты.  

««Айпост» всегда пытается решить большие и маленькие проблемы своих клиентов. Благодаря этой программе сотрудничества жители столицы, придя на почту, смогут совершить как можно больше операций, включая и оплаты за земельный налог, налог на имущество и оплату вывоза мусора», - сказал генеральный директор «Айпоста» Айк Карапетян.

Оплата за вывоз мусора до 1 000 драм не взимается.  


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