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Председатель ПА ОБСЕ отметила важность установления в Нагорном Карабахе длительного мира

Председатель ПА ОБСЕ отметила важность установления в Нагорном Карабахе длительного мира

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт считает, что для установления длительного мира в Нагорном Карабахе необходимо прилагать больше усилий. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала во время выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Она подчеркнула, что хотя в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня, однако для обеспечения длительного мира и облегчения страданий гражданских лиц необходимо предпринять больше шагов.

«Опираясь на успешное сотрудничество с Парламентами Армении и Азербайджана, Парламентская ассамблея ОБСЕ всегда готова содействовать межпарламентскому диалогу для содействия мирному процессу», - сказала она.


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