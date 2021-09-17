В Армении подтверждено 759 случаев заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 16 сентября в Армении всего подтверждено 252 082 случая заражения COVID-19, 235 030 из которых вылечились, есть 5 101 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, добавив, что на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 766 пациентов. Всего проведено 1 639 000 тестов.

За последние сутки проведено 5 431 тестов, подтверждено 759 новых случаев заражения COVID-19, 614 заболевших вылечились, есть 26 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 185.