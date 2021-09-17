СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити

Тысячи беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом в американском штате Техас в надежде получить убежище в США, пишет газета Washington Post.

Власти техасского городка Дель Рио, в окрестностях которого появился импровизированный лагерь, оценивают численность его обитателей более чем в восемь тысяч человек, которые ждут, когда их зарегистрируют сотрудники пограничных служб,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После июльского убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, американские власти распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от депортации, говорится в публикации.

На кадрах, снятых с беспилотников, видно множество людей, которые прячутся от солнца под автомобильной эстакадой. По данным телеканала Fox, число искателей убежища удвоилось всего за сутки.

Пограничники, которых цитируют местные СМИ, говорят, что не справляются с наплывом мигрантов.

США столкнулись с резким всплеском нелегальной миграции с начала президентства Джо Байдена, взявшего курс на либерализацию правил въезда и пребывания в стране.