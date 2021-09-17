Армения сама должна сказать, что может сделать в роли председательствующей в ОДКБ: А. Храмчихин

По мнению российского военного эксперта Александра Храмчихина, отношения в ОДКБ остаются вертикальными, а председательство в организации носит формальный характер по вполне объективным причинам, учитывая несравненный вес и влияние России. Следовательно, есть необходимость в серьезной доработке, чтобы в организации развивать сотрудничество и горизонтальные отношения.

В беседе с «Арменпресс» Александр Храмчихин, имея в виду председательство Армении в ОДКБ, выразил мнение, что сама Армения должна ответить на вопрос, что она может предложить в период своего председательства, и что она может дать организации.

«Как вы знаете, председательство меняется поочередно, но как каждое государство-член его использует? Вопрос адресован этой стране. Пока я не видел, чтобы какая-либо страна особо выиграла от председательства, тем более, что де-факто все понимают, что вне зависимости от того, кто является формальным председателем, реальным председателем в ОДКБ, так или иначе, является Россия. Итак, что же на самом деле может сделать Армения, чтобы ответить на этот вопрос во время своего председательства».

Касаясь идеи премьер-министра Армении о необходимости продолжения работы по согласованию подходов стран-участниц к международным и региональным вопросам, Александр Храмчихин напомнил главную и главную задачу ОДКБ: она не развивается как военно-политический альянс, между государствами-членами не образуются горизонтальные отношения. Причина - непропорциональный вес и влияние России, ведущего государства ОДКБ на постсоветском пространстве.

«В ОДКБ есть Россия, есть ее отношения с другими членами. Более того, между остальными участниками нет особых отношений. Причина в том, что потенциал России больше, чем у других членов, вместе взятых. Получается, что ОДКБ - худшая версия НАТО. Самой влиятельной страной в НАТО являются США, но в случае с ОДКБ особенность России заключается в том, что, помимо прочего, Россия является и территориальным связующим звеном между другими государствами-членами», - прокомментировал эксперт.

По словам Храмчихина, вопрос, почему сотрудничество внутри организации не углубляется, следует в первую очередь адресовать России.

«С самого начала сложилась ситуация, при которой все хотели, чтобы Россия обеспечивала их безопасность, но они не собирались делать ничего конкретного. И в этом плане есть много общего с НАТО. Иными словами, горизонтальных связей нет: в случае НАТО - независимо от США, а в случае ОДКБ - независимо от России. Поэтому необходимо все это пересмотреть, чтобы понять, в чем причина существования этой организации, должна ли она продолжать существовать? Если должна, то в каком формате?»- отметил Александр Храмчихин.

На вопрос, насколько Армении необходимо развитие ОДКБ, Александр Храмчихин ответил, что Армении необходимо укреплять свои военно-политические связи, прежде всего, с Российской Федерацией.

16 сентября в Душанбе состоялось расширенное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в рамках которого Республика Армения приняла председательство в ОДКБ.

С армянской стороны в работе заседания также участвовали секретарь Совета безопасности, министры обороны и иностранных дел.

В ходе заседания премьер-министр Никол Пашинян представил приоритеты Армении в течение председательства в ОДКБ в 2021-2022 годах. В частности, он предложил партнерам сосредоточиться на совместной работе, направленной на динамичное развитие организации и повышение эффективности ее механизмов.

Никол Пашинян посчитал необходимым продолжать работу по углублению внешнеполитической координации и взаимопомощи. Он придал важность разработке системных подходов к международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ. С этой целью Армения придает большое значение проведению регулярных многоуровневых консультаций, в том числе в группе высшего уровня, членами которой являются заместители министров иностранных дел.

По словам премьер-министра, для повышения уровня боеспособности, боеготовности, слаженности и мобильности сил ОДКБ Армения намерена тесно сотрудничать со странами-членами ОДКБ.

«Нет сомнений в том, что потенциал коллективных сил ОДКБ необходимо модернизировать, развивать, дополнять, в том числе, и беспилотными формированиями, оснащать современными средствами, улучшать их руководство», - сказал Никол Пашинян.

Арам Саргсян