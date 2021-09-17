В Москве и центральной части России открылись избирательные участки

Участки для голосования на выборах открылись в Москве и центральной части России.

В этом году, по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, выборы пройдут в течение трех дней - с 17 по 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. Всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Как рассказал РИА Новости зампред Московского городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве откроется 3 486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные участки будут открыты все три дня,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По всей стране откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".