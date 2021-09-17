Премьер-министр Армении и президент Ирана обсудили вопросы грузоперевозок между двумя странами

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на встрече с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси в Душанбе обсудил вопросы, связанные с дальнейшим развитием армяно-иранских многосторонних отношений, бесперебойной организацией грузоперевозок между двумя странами и с происходящими в регионе процессами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Приветствуя Никола Пашиняна, Ибрагимом Раиси отметил: «Я счастлив, познакомиться с Вами. Я хотел бы еще раз поздравить Вас с победой на выборах и со вступлением на пост премьер-министра». Президент Ирана выразил надежду, что в период его пребывания на этом посту в отношениях между двумя странами будут предприняты новые позитивные шаги.

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что он с церемонии инаугурации Ибрагима Раиси вернулся в Армению с хорошими впечатлениями. «Деятельность наших двух правительств началась одновременно, я считаю, что это очень хороший нюанс, который создаст возможность для согласования наших действий», - сказал премьер-министр. Никол Пашинян добавил, что в программе правительства Армении особо подчеркнуто значение региональных отношений. В этом контексте премьер-министр отметил заявление президента Ирана, согласно которому для Ирана также важно развитие отношений с соседями.