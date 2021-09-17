В Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в японской префектуре Кагосима, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Зафиксировано падение крупных вулканических камней в радиусе 1 километра. В связи с этим метеоуправление повысило уровень опасности извержения до третьего из пяти возможных. На практике это означает запрет восхождения на гору,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В этом году на острове отмечались извержения в марте и июне. Тогда уровень опасности был повышен до третьего, но затем вновь понижен до второго.

Метеорологи призывают население следить за подробной информацией. На острове проживают несколько десятков человек.