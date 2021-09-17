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Ибрагим Раиси надеется, что в срок полномочий Никола Пашиняна будут предприняты позитивные шаги

Ибрагим Раиси надеется, что в срок полномочий Никола Пашиняна будут предприняты позитивные шаги

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси на встрече в Таджикистане коснулись двусторонних отношений и придали важность согласованным действиям правительств двух стран.

«Наша деятельность началась в тот же период. Я думаю, что это нюанс, который создаст возможность согласования наших действий, в частности, в региональных отношениях наших стран», - отметил Никол Пашинян на встрече с Ибрагимом Раиси, сообщает «Арменпресс».

Президент Ирана, в свою очередь, поздравил премьер-министра Республики Армения с победой на парламентских выборах.

«Рад встрече с Вами. Хочу поздравить Вас с назначением на пост премьер-министра. Я надеюсь, что в течение срока Ваших полномочий будут предприняты хорошие, позитивные шаги», - сказал  Ибрагим Раиси.


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