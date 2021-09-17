Европейские индексы - 16-09-21
МОСКВА, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.23% и составил 15651.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.59% и составил 6622.59 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7027.48 пункта, а российский RTSI снизился на 0.62% и составил 1755.64 пункта.
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