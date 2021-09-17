Цены на цветные металлы - 16-09-21

ЛОНДОН, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.17% и составила 2893.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.89% и составила 9420.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.94% и составила 2248.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.79% и составила 19485.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.27% и составила 34000.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.26% и составила 3075.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.