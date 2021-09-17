«Рома» в Лиге конференций стартовала с победы: Генрих Мхитарян в игре не участвовал
00:52, 17 Сентябрь, 2021
«Рома» групповой этап Лиги конференций УЕФА начала с победы (группа C).
Как сообщает «Арменпресс», в первом матче группового этапа Лиги конференций столичная команда Италии встретилась с болгарским ЦСКА и победила со счетом 5: 1. Дубль «Ромы» оформил Лоренцо Пеллегрини, также отличились Стефан Эль-Шаарави, Джанлука Манчини и Тэмми Аврахам.
Генрих Мхитарян не был в стартовом составе «Ромы», и далее в матче не участвовал.Свой следующий матч в Лиге конференций УЕФА «Рома» проведет 30 сентября с «Зарёй» Луганска.
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